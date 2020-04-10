Стокгольм, , 12:28 — REGNUM Коронавирусная инфекция уже выявлена в домах престарелых в 15 из 21 регионов Швеции. Это подтверждает новый отчет властей округов о проделанной работе. В нем также указывается нехватка защитных материалов для медиков при работе с зараженными. Об этом 10 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В новом отчете о проделанной работе в административных советах округов Швеции, адресованном правительству страны, отмечается, что координация между центральными властями, регионами и муниципалитетами по вопросу обеспечения медиков защитным оборудованием еще не началась. Это происходит на фоне того, как пандемия коронавируса продолжает распространяться среди пожилых шведов в домах престарелых.

Это, в свою очередь, не может не вызывать большое беспокойство в регионах. Отчеты местных властей ясно показывают, как коронавирус распространяется по всей территории Швеции. Напряжение особенно нарастает по мере того, как защитное оборудование кончается, а коронавирус продолжает распространяться среди групп риска в домах престарелых в регионах страны.