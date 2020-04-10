Махачкала, , 12:22 — REGNUM Муфтият Дагестана в очередной раз призвал жителей республики совершать все молитвы дома, в том числе пятничный джума-намаз (коллективная молитва). Соответствующее обращение председателя религиозной организации Шамиля Алиханова опубликовано на сайте муфтията республики.

«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим совершать все намазы дома. Также, просим не приходить на пятничный намаз в мечеть, а совершить обеденный намаз дома», — сказано в обращении.

Алиханов также попросил имамов ограничить совершение джума-намаза малым количеством людей — не более сорока человек в одной мечети.

Отметим, что это не первое подобное обращение к жителям Дагестана со стороны Муфтията республики. В том числе сам муфтий шейх Ахмад Абдулаев несколько раз призвал мусульман региона временно перестать посещать мечети из-за угрозы распространения коронавируса.

Тем не менее, в прошлую пятницу тысячи дагестанцев пришли в мечети на пятничную молитву, о чем на следующий день в прямом эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава республики Владимир Васильев. Он выразил возмущение этим фактом и подчеркнул, что допустившие это могут понести уголовную ответственность «если кто-то умрет [от коронавируса] и будет доказана связь».

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