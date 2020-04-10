Ульяновск, , 12:19 — REGNUM В Ульяновской области за сутки 9 апреля выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

По данным регионального Минздрава, все 34 человека контактировали с медсестрой Карсунской районной больницы. Женщина вернулась 10 марта из ОАЭ без признаков ОРВИ, и 13 марта поступила к своим рабочим обязанностям, не сообщив о том, что выезжала за границу.

Сама медсестра была выписана после того, как повторный анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных случаев увеличилось в России до 11 917. За последние сутки подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были зафиксированы в 57 регионах РФ.

Больше всего новых случаев — 1124 — подтверждено в Москве. В Московской области положительных тестов 182, в Коми — 58, в Санкт-Петербурге — 35, в Ульяновской области — 34, в Нижегородской области — 32.

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