Москва, , 12:26 — REGNUM Экстренное обращение в ветеринарную клинику не является нарушением режима самоизоляции. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), информирует 10 апреля пресс-служба ЕР.

Он отметил, что при необходимости животное не только можно, но и нужно доставить к специалисту, так как отказ от лечения животных приведет к их гибели и ухудшению санитарно-эпидемической ситуации. Информации о закрытии ветклиник из регионов не поступало, это организации с непрерывной деятельностью.

Бурматов добавил, что ветеринара можно вызвать на дом. Вместе с тем сотрудники полиции или патрульно-постовой службы не имеют права выписывать штраф человеку, который вышел из дома для оказания помощи своему животному.

Парламентарий предупредил, что в случае возникновения подобных проблем расскажет о них губернатору региона или главе правительства РФ.

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