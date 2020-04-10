Грозный, , 12:17 — REGNUM В Чечне заразились коронавирусом четверо местных жителей, посетивших похоронную церемонию в селе Новые Атаги. О недопустимости такой безответственности указал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Комментируя ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте», он написал, что в то время как большинство граждан с пониманием относится к введенному в субъекте строгому режиму самоизоляции, такие единичные случаи могут свести на нет все усилия властей, работающих сутками, чтобы предотвратить распространение инфекции.

«Члены семьи усопшего, имея явные признаки COVID-19, утаили это от медработников и властей. Предварительные тесты выявили коронавирус у четверых родственников», — сообщил Кадыров.

По его мнению, люди, которые подвергают опасности других в период пандемии, хуже террористов, которых можно найти и нейтрализовать. Скрывший же диагноз COVID-19 простой житель является куда более коварным и опасным врагом. Таких в Чечне будут наказывать по всей строгости закона, пообещал Кадыров.