Ташкент, , 12:16 — REGNUM Слухи о намерении объявить в городах Узбекистана комендантский час не соответствует действительности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале по информированию населения о распространении коронавируса.

Отмечается, что в социальных сетях и Telegram-каналах распространяются фотографии, на которых устанавливаются сирены, а также аудиозаписи, в которых неизвестные лица заявляют о якобы введении комендантского часа. Информация является ложной, говорится в сообщении.

Отметим, распространение информации, направленной на разжигание паники в Узбекистане, наказывается штрафом в размере от 66,9 до 89,2 млн сумов ($6980−9306) или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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