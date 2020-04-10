Смоленск, , 12:15 — REGNUM Два новых случая коронавируса подтверждено в Смоленской области за последние сутки, сообщили в Роспотребнадзоре 10 апреля.

Как уточнили в региональном ТУ Роспотребнадзора, всего в Смоленской области на 10 апреля зарегистрировано 13 случаев коронавируса: пять случаев в Гагаринском районе, два в Рославльском, пять в Смоленске, один в Десногорске. Один человек выздоровел. Среди заразившихся двое детей.

«Из числа заболевших два человека прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, все остальные посещали неблагополучные регионы либо имели контакт с больными людьми, прибывшими на территорию Смоленской области из других регионов», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Всего в регионе под меднаблюдением остаются 1213 человек, прибывших из территорий неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.