Мурманск, , 12:11 — REGNUM В Мурманской области увеличилось число заражённых SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«За прошедшие сутки у 23 человек подтверждён результат теста на коронавирус. Количество заболевших возросло до 67. Из них 5 вылечены и выписаны из больницы, 62 человека остаются на терапии», — сообщил штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области возбуждено первое уголовное дело о нарушении карантина. Под следствием оказался житель города Апатиты, у которого после возвращения с Кубы был подтвержден коронавирус. Мужчина не соблюдал режим самоизоляции и предположительно мог стать источником заражения нескольких человек.