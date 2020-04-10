10 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Не все семьи могут потратить материнский капитал, но многие хотят. Из-за этого каждый третий готов пойти на преступление и обналичить маткапитал. Одна из причин — кривая формулировка закона. Что мешает принимать законы, которые будут однозначно трактоваться и исполняться именно так, как было задумано?

Оксана Шарапова, , 14:29 — REGNUM Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» законодатель предоставил право отдельной категории граждан, указанной в названном законе, на получение дополнительных льгот и гарантий, за это отдельное спасибо.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

Кто же имеет право на дополнительные меры государственной поддержки? Родители, опекуны, усыновители, имеющие первого, второго и последующего ребенка.

В соответствии со ст. 4 названного Закона для получения мер государственной поддержки от государства необходимо быть зарегистрированным в Федеральном регистре лиц, имеющих право получать от государства поддержку. Формирование данного регистра осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы.

Однако любой нормативно-правовой акт, как показывает практика, требует доработки (изменений и дополнений). Подобные изменения вносятся законодателем по результатам «работы нормы на практике».

В Федеральный закон от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с момента его вступления в силу и до настоящего времени уже внесено отдельными подзаконными актами, а их более десятка, огромное количество поправок (изменений, дополнений).

Сертификат на материнский капитал Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

Пример того — внесение в указанный закон и другие законодательные акты Российской Федерации Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ изменений по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. Положения Федерального закона направлены на стимулирование рождения в семье первого, второго ребенка и последующих детей, упрощение процедуры получения гражданами материнского (семейного) капитала (МСК), сокращение сроков оформления материнского (семейного) капитала и распоряжения его средствами. Кроме того, увеличен размер материнского (семейного) капитала, закреплены новые возможности использования средств МСК, продлен срок действия программы материнского (семейного) капитала.

Полагаю, что подобные изменения не последние.

Простому обывателю, человеку, не имеющему юридического образования, не связанному с указанной деятельностью, да и самим специалистам на местах порой очень трудно справиться с огромным потоком информации, изменениями, происходящими в законодательстве. Происходит недопонимание, путаница, неразбериха с тем, куда пользователю той и/или иной услуги подать документы на соответствующую льготу и гарантию, что делать с документом, который выдало государство (сертификат на получение материнского капитала), какой перечень документов предоставить в тот же Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные фонды.

Полагаю, лицо, имеющее право на получение подобной меры поддержки, имеет цель — получить ее, а вот про механизм и схему получения льгот и гарантий порой не задумывается, ему не надо. Проще послушать друга, соседа, «мамочек», гуляющих на детской площадке, и получить от них «бесценный» опыт по порядку оформления и получения данных льгот и гарантий. И тут начинается самое интересное: зачем делать по законодательству, когда «там» сделали в обход закона с помощью «знакомого риелтора», а «здесь» помог друг из строительной организации…

Зачастую, чтобы «достигнуть конечного результата — получить денег от государства», лица, имеющие право на льготы и гарантии, прибегают к схемам не всегда законным и правильным, не думая о последствиях. Почему так происходит? Недопонимание лицами, получающими гарантии и льготы от государства, и/или лицами, содействующими в незаконных схемах получения лицам, имеющим право на льготы и гарантии, всей ответственности? Скорее всего, каждая из сторон преследует только конечный результат — получение денежных средств с государства, клиента, который обратился за содействием, сами семьи, имеющие детей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так почему же не до конца усовершенствован и работает определенный законодателем порядок получения льгот и гарантий? До настоящего времени не четко разработана схема получения льгот и гарантий, прописанных в таком важном законодательном акте. И, пока нет четких позиций и методических указаний законодателя, как должны работать схемы по предоставлению всех названных льгот, есть возможность определенной категории лиц обходить нормы закона всеми ухищренными способами. Лицам, имеющим право на получение льгот и гарантий, проще обратиться не в государственные органы (Пенсионный фонд Российской Федерации, МФЦ и т.д.), а к «иным представителям» различных структур, с целью оформить необходимое право и его реализовать, действует принцип: «отдал сертификат — получил деньги», и не важно, что за это будет потом, главное, что сейчас я буду с деньгами.

Жаль это порой наблюдать. Случаи незаконного получения денег от государства различны: кто-то решается на рождение последующего ребенка, который, как не страшно это произносить, нужен, чтобы поправить материальное положение семьи, кто-то спешит обратиться к нерадивому специалисту в области реализации прав с недвижимостью, кто-то в строительную компанию с целью якобы сделать ремонт в детской для детей, а на самом деле никакого ремонта не происходит. Случаев и примеров можно приводить много, но это не выход из сложившейся ситуации.

Приведу, как пример для образца и подражания, работу в сфере реализации недвижимости. Когда на рынке недвижимости процентное соотношение «черных риелторов» и их «работы» превысило процент «законных», законодатель ввел некоторые меры для того, чтобы оградить граждан от незаконных действий в сфере недвижимости, произошло тесное сотрудничество банков и Росреестра в сфере реализации недвижимости и законных сделок с ней. Лицо, желающее приобрести недвижимость, теперь самостоятельно может зайти на сайт определенного банка и получить в одном месте «услугу под ключ», легко и непринужденно. Отдельные банки Российской Федерации с этой целью привлекают достаточно много сил, квалифицированных специалистов, денежных средств, но это того стоит.

Отделение Сбербанка Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Считаю, что здесь законодатель справился на отлично с задачей уменьшения мошеннических действий со стороны определенного круга лиц в сфере недвижимости. Для того, чтобы не происходило того, что происходит на практике с материнским капиталом («незаконное обналичивание, предоставление поддельных документов, искажение трактовки законодательных актов и т.д.), считаю, законодателю необходимо и здесь расширить «рабочие группы», включив в них «народное мнение», то есть простых людей, которые более связаны с перечисленными проблемами, и специалистов, которые непосредственно работают по данному направлению на местах в субъектах Российской Федерации, а как вариант, поручить и/или создать отдельные подразделения в банках, которые будут по принципу «одного окна» оформлять выдачу материнского капитала, взаимодействуя с Пенсионным фондом Российской Федерации.