Тверь, , 12:10 — REGNUM Пять новых случаев коронавируса подтверждено на территории Тверской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 10 апреля.

«Пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися с ними в контакте», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Всего в Тверской области подтверждено 24 случая коронавируса, трое заболевших выздоровели, 21 проходит лечение. В регионе уже обследованы на коронавирус более 7100 жителей, 520 только за последние сутки.