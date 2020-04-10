Самара, , 12:15 — REGNUM Еще трое пациентов с COVID-19 выписаны из стационаров Самарской области по выздоровлению. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, у трех пациентов в Самаре и Тольятти повторное тестирование на коронавирус дало отрицательный результат. Пациенты отправлены домой с необходимыми рекомендациям.

Таким образом, всего в Самарской области от коронавируса выздоровело 14 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в минувшие сутки в регионе было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом. Всего на 10 апреля зарегистрировано 20 заболевших COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянской области из-за коронавируса куличи освятят на производствах