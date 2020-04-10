Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве остановили водителя, нарушившего домашний карантин. Об этом сообщили 10 апреля в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Транспортное средство было остановлено на пересечении МКАД и Щёлковского шоссе.

В сообщении отмечается, что мужчина 22 марта поступил в стационар НИИ имени Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. 4 апреля его выписали, однако до 18 апреля предписали находиться на домашнем карантине.

Транспортное средство отправили на штрафстоянку, а водителя — в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жёстко наказывать нарушителей карантина, перемещающихся по Москве на автомобилях.