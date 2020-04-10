Пенза, , 12:20 — REGNUM Сотрудники следственного управления СКР по Пензенской области присоединились к общероссийской акции «Без внимания не останутся» для оказания социальной помощи пожилым людям и воспитанникам детских подшефных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Воспитанники Спасского детского дома и областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов пишут письма пожилым людям, находящимся в домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидов Пензенской области, со словами поддержки и пожеланиями здоровья. Сотрудники следственного управления передают адресатам письма детей бесконтактным способом.

Также, в управлении формируются посылки с канцтоварами и наборами для творчества для воспитанников подшефных детских учреждений, чтобы организовать их досуг в период самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники следственных органов СУ СКР по Смоленской области участвуют в оказании помощи пожилым и маломобильным жителям региона в условиях объявленной всеобщей самоизоляции.

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