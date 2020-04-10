Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников призвал приковывать людей, нарушающих режим самоизоляции, к батареям. Об этом он заявил журналистам.

Ранее такой способ ограничения свободы практиковали одно время в фонде «Город без наркотиков». Без радикальных мер, считает Колесников, горожан не удастся убедить отказаться от лишних прогулок.

«Нужно приковывать людей наручниками к батареям, так как они ничего не понимают. Во дворах пьянствуют и шашлыки жарят», — цитирует Колесникова РИА «Накануне».

Особенно возмутило Колесникова то, что на улицах можно встретить гуляющих с детьми матерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Режим продлён по 20 апреля 2020 года.

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