Токио, , 12:02 — REGNUM Японская розничная сеть Yamada Denki запустила лотерею, призом в которой стали 130 консолей Nintendo Switch и 900 игр Ring Fit Adventure. Об этом 10 апреля на своей странице в Twitter сообщает игровой аналитик Даниэль Ахмад.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1248344247654285312

Принять участие в лотерее захотели свыше двух тысяч человек. В следствие слишком большого количества заявок сервер магазина не выдержал и «упал».

Напомним, Ring Fit Adventure — это новая фитнес-игра от компании Nintendo. В ней геймеры могут сражаться с чудовищами при помощи реальных физических упражнений.

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