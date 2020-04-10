Пермь, , 12:02 — REGNUM В Пермском крае к запуску готовится система электронных пропусков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, новая система должна упростить оформление пропусков в период режима обязательной самоизоляции.

Сначала сервис запустят в пилотном режиме для чиновников, сотрудников коммунальных служб и ряда предприятий с непрерывным производственным циклом. Аналогом бумажного пропуска станет QR-код. Планируется, что они начнут действовать до 13 апреля. Сервис будет доступен на портале «Управляем вместе».

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что это не система жесткого контроля, а лишь тестирование новой специальной системы. По его словам, электронный пропуск удобнее бумажного. Кроме того, новая ситема позволит уменьшить количество социальных контактов в случае серьезного роста заболеваемости. «В широком применении она может и не потребоваться, если жители Прикамья продолжат так же ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, оставаясь дома и соблюдая меры предосторожности», сказал врио губернатора.