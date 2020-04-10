Москва, , 12:01 — REGNUM Полиция Москвы отправила в больницу первого нарушителя домашнего карантина, сообщили 10 апреля в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Водителя остановили на пересечении Московской кольцевой автодороги и Щелковского шоссе. Полиция отправила автомобиль на штрафную стоянку, а нарушитель поехал в больницу в сопровождении полиции.

В департаменте уточнили, что 22 марта у мужчины выявили коронавирус. 4 апреля он выписался и должен был находиться на домашнем карантине до 18 апреля.

Напомним, 9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 10 апреля водителей начнут штрафовать за нарушение карантина. Градоначальник уточнил, что мера касается только тех граждан, которые должны находиться на официальном карантине.

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