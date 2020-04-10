Уфа, , 12:04 — REGNUM В Уфе мужчину обвиняют в хищении со счетов умершего знакомого более 1,7 миллионов рублей. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что в декабре 2016 года в Уфе ушел из жизни одинокий 55-летний местный житель. Родные умершего передали 44-летнему обвиняемому банковскую карту и мобильный телефон покойного для организации похорон и оповещения родственников о произошедшем.

Тогда, по версии следствия, обвиняемый воспользовался приложением «Мобильный банк» и получил доступ к счетам покойного. Правоохранители считают, что подозреваемый перевел все деньги умершего на банковскую карту, а затем часть денег снял через банкомат. Кроме этого он оплачивал этой картой покупки в торговых точках. Всего сумма составила свыше 1,7 миллион рублей.

Родственники узнали о хищении, когда стали оформлять наследственное дело. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи в особо крупном размере.

Сообщается, что свою вину фигурант уголовного дела не признал. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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