Москва, , 11:56 — REGNUM Если будет риск для здоровья школьников и учителей ЕГЭ и ОГЭ в России могут перенести ещё раз. Как заявил 9 апреля врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, «экзамен пройдет только в тех условиях, когда это будет возможно без риска для здоровья учителей, детей». На этом настаивает и психолог-конфликтолог, член экспертного совета департамента образования и науки города Москвы Ирина Дережева.

«Всем известно, какое сложнейшее эпидемиологическое положение сейчас в Москве и в России. Многие педагоги и психологи, понимают, как важно сейчас локализовать возникающие страхи, усиливать чувство уверенности и защищенности у людей, минимизировать стресс. За последние две недели приняты меры к организации учебного процесса в рамках школьной программы в домашних условиях. Но, конечно, созданные в такой короткий период, эти меры носят пилотный характер», — заявила ИА REGNUM Дережева.

Она уверена, что приближающиеся ОГЭ и ЕГЭ усиливают накаленную обстановку: «Мы знаем, что ОГЭ и ЕГЭ требуют особой стандартизированной подготовки, постоянных измерений и отчетности. Попытки организовать это в домашних условиях заранее обречены на провал. Более того, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в домашних условиях усилит чувство страха и напряжения у более, чем 1, 5 млн обучающихся в 9 и 11 классов плюс родители и старшее поколение семей обучающихся. Непозволительно возрастет нагрузка на нервную систему и обучающихся и всех задействованных в системе образования людей».

По её мнению, все это может привести к взрыву эпидемии. «Сотни людей обращаются с жалобами на огромное напряжение нервной системы и проблемы, которые возникают при подготовки даже обычных школьных домашних заданий в создавшихся условиях. Подвергать дополнительной опасности миллионы людей недопустимо. Никакие экзамены не стоят жизней людей», — отметила Дережева.

Она призывает перенести ОГЭ и ЕГЭ до периода окончания эпидемии и новые даты проведения экзаменов сообщить после завершения опасной для жизни и здоровья граждан ситуации.

Напомним, что экзамены должны были начаться в мае, но теперь первый ЕГЭ нзнаачен на 8 июня, ОГЭ — 9 июня.