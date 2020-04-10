Кострома, , 11:55 — REGNUM 7 апреля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение военных захоронений и мемориалов. За совершение подобных преступлений теперь предусмотрены серьезные штрафы и тюремное заключение на срок до 5 лет. Инициатива президента вызвала неоднозначную реакцию у костромичей. Однако сторонников усиления ответственности всё же больше.

«Безусловно, инициатива полезная. По крайней мере, люди будут знать, что за подобные поступки их накажут, и не будут списывать свое поведение на глупость. Чем общество дальше от войны, исторических событий, тем меньше понимания о том, что можно делать, а что — нельзя. Ничего плохого в том, чтобы закон заставлял людей соблюдать моральные нормы, нет. Хотя, в принципе это должно быть у каждого в душе» — сказала координатор общественного движения «Бессмертный полк» в Костромской области Анна Маркова.

«Я не сторонник наказаний. Думаю, сейчас нужно выстраивать другие формы взаимодействия власти и общества. У нас привыкли запрещать, ограничивать, прежде чем выйти на нормальный диалог. Реакция общества на запреты, как правило, негативна. Поэтому я за консенсус. Власть в конструктивном разговоре с обществом должна убеждать людей проявлять больше активности в сохранении памятников, исторического и культурного наследия в целом. Без коллективной памяти нет общества», — поделился мнением кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Костромского государственного университета Александр Турыгин.

«Думаю, мера будет полезна. Потому что рядом с «Вечным огнем» у нас хоть и стоят камеры, но вандалы там периодически все равно появляются. Посмотрим, как закон будет действовать, но решение я думаю, правильное. Еще меня беспокоит ситуация с мемориалом погибшим в Великой Отечественной войне и памятником труженикам тыла. Оба они находятся в Костроме. Подростки постоянно используют их в качестве скейт-площадок. Гранит памятников разрушается, остаются засечки. Возможно, теперь ситуация изменится и молодежь станет более ответственно относиться к местам своего досуга», — прокомментировал инициативу руководитель Управления благоустройства и дорожной деятельности администрации города Костромы Евгений Колобов.

Напомним, что весной 2017 года звезду «Вечного огня» в Костроме осквернили два раза. Сначала на нее «наступил» нетрезвый костромич, чуть позже два 14-летних подростка оставили на мемориале грязь и следы обуви. Несовершеннолетние объяснили свой поступок желанием погреться у огня. В 2019 году о мемориал «вытерли ноги» три костромские школьницы.

Вечный огонь на проспекте Мира — главный воинский мемориал в Костроме. До революции 1917 года здесь хоронили бойцов, погибших в Первую мировую, позже мемориал стал последним пристанищем для защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны.