Токио, , 11:55 — REGNUM Сегодня, 10 апреля, на консоли PS4 состоялся релиз ремейка игры Final Fantasy VII. Об этом сообщается на сайте магазина PS Store.

В Final Fantasy VII Remake игроки возьмут на себя управление Клаудом — членом элитного военного подразделения «СОЛДАТ» и бывшим сотрудником корпорации «Шин-Ра». Вместе с экстремистской организацией «ЛАВИНА» ему предстоит противостоять своим бывшим работодателям и постараться спасти планету.

Ремейк Final Fantasy VII отличается от оригинальной игры улучшенной графикой и переработанной боевой системой. Теперь все сражения проходят в режиме реального времени с возможностью активации «тактической паузы».

