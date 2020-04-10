Брянск, , 12:06 — REGNUM Централизованное освящение куличей к православному празднику Пасхе проведут на местах их производства в Брянской области. На этот шаг власти пойдут, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, заявили 10 апреля в региональном оперативном штабе.

Религиозную выпечку, которая поступит в продажу в торговые сети региона, освятят на хлебокомбинатах и пекарнях священнослужители Брянской митрополии. Во избежание массового скопления верующих в храмах главную пасхальную службу покажут онлайн, в том числе на областном телеканале «Брянская губерния». В оперативном штабе уточнили, что готовится обращение к прихожанам Русской православной церкви о необходимости соблюдения мер самоизоляции и недопустимости посещения храмов, церквей, кладбищ в Вербное воскресенье и на Пасху.

В 2020 году православные верующие отметят Пасху 19 апреля.