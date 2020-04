Токио, , 11:49 — REGNUM Вторым дополнительным персонажем игры One Punch Man: A Hero Nobody Knows станет Макс-Молния. Об этом 9 апреля сообщил портал Gematsu.

Нового бойца можно будет купить как отдельно, так и в составе сезонного пропуска. Сообщается, что помимо персонажа в игре появится отдельная сюжетная линия, посвящённая ему.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, стало известно имя первого дополнительного персонажа в файтинге One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Им стал мастер боевых искусств Суирю.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Hitman будет бесплатно доступна в Steam до 13 апреля