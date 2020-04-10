Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Индекс самоизоляции Петербурга слегка превысил показатель Москвы. На 10:00 в пятницу, 10 апреля, сервис «Яндекса» определил самоизоляцию в Северной столице на уровне 3,1.

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В Москве же индекс составляет 3,0. Так или иначе, это означает, что на улицах много людей. Впрочем, ранее на текущей неделе петербуржцы обвалили свой рейтинг ниже тройки и ниже московского, так что показатель 3,1 следует считать определенным успехом.

В первую «нерабочую» неделю, на утро 1 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге показывал наивысшие 5 баллов, что превышало московский показатель. Однако с 6 апреля, когда стало понятно, что «нерабочие недели» продлятся до конца месяца, петербуржцы начали выходить на улицу, многие вернулись к работе и прогулкам.

Тем не менее петербургские 3,1 балла — не худший результат среди городов-миллионников на сегодня. Еще меньше склонны изолироваться в Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

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