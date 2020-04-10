Копенгаген, , 11:43 — REGNUM В Hitman стартовали «бесплатные выходные». Об этом сообщается 10 апреля на странице игры в Steam.

Игра будет бесплатно доступна до 13 апреля 2020 года. Одновременно с этой акцией компанией IO Interactive запустила распродажу других проектов серии Hitman со скидкой.

Напомним, Hitman вышла в 2016 году на PC, PS4 и Xbox One. Игра является перезапуском оригинальной франшизы о приключениях профессионального киллера Агента 47.

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