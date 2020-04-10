Курск, , 11:42 — REGNUM В Курской области 10 апреля подтверждён новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

Пациент проходит лечение в инфекционной больнице имени Н. А. Семашко. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в регионе подтверждён 21 случай заражения коронавирусом. Трёх уже выписали после курса лечения, пять человек находятся в областной инфекционной больнице, у 13 человек заболевание протекает без симптомов, поэтому они находятся на карантине у себя дома под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Также в областную инфекционную больницу им. Н. А. Семашко госпитализированы 65 человек с признаками ОРВИ и пневмониями.

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