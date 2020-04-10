Омск, , 11:39 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 апреля в региональном минздраве.

По данным министерства, положительные пробы выявили у двоих мужчин, находившихся на домашнем карантине под наблюдением медиков.

Жалоб у заболевших не было, диагноз установили после проведения тестов на COVID-19. Пациенты взяты под контроль медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в Омской области было подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, 10 апреля зарегистрировано уже 17 подтверждённых случаев, в том числе три человека выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области переболевшую COVID-19 семью готовят к выписке