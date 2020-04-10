Токио, , 11:36 — REGNUM Компания Nintendo пообещала бороться с нарушителями в играх Pokemon Sword & Shield. Об этом 9 апреля сообщило издание Kotaku.

Как оказалось, геймеры нашли необычную ошибку в работе рейтинговых матчей. Если перезагрузить консоль прямо перед завершением сражения — оба игрока не получат и не потеряют очков рейтинга.

Таким образом, часто проигрывающие геймеры научились не терять очки за свои поражения. Nintendo пообещала закрыть этим игрокам доступ к онлайн-сражениям и, возможно, ко всему контенту Sword & Shield.

Напомним, Pokemon Sword & Shield — это популярные ролевые игры для консоли Nintendo Switch, выпущенные осенью 2019 года. Они была высоко оценены геймерами и критиками.

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