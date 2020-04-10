Донецк, , 11:36 — REGNUM В ДНР лабораторно подтверждены 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 10 апреля в министерстве здравоохранения республики.

«За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение семь человек, из них шесть госпитализированы, один — самоизолирован на дому», — сказано в сообщении.

Всего под наблюдением находятся 13 792 человека, из них в условиях стационарных отделений — 204 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике из-за пандемии не будут отменять парад Победы, но он может пройти без зрителей.

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