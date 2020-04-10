Нур-Султан, , 11:25 — REGNUM Специальные сборы военнообязанных в Чимкенте и Карагандинской области Казахстана начнутся 13 апреля. Об этом 10 апреля заявил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил республики Серик Бурамбаев на брифинге.

По его словам, подразделения уже сформированы в Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской, Кызыл-Ординской, Павлодарской и Акмолинской областях. 14 апреля призыв начнется в Северо-Казахстанской области, 15 апреля — в Джамбульской области, 17 апреля — в Туркестанской области.

Бурамбаев добавил, что сборы в Западно-Казахстанской, Кустанайской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях пока лишь рассматриваются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведения специальных сборов в условиях чрезвычайного положения.

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