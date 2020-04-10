Кострома, , 11:22 — REGNUM В Костромской области на ряде крупных ювелирных предприятий идет массовое увольнение сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Алексей Столяров.

Наталья Диева © ИА REGNUM

«Мы обладаем оперативной информацией по поводу того, что на ряде флагманов костромского ювелирного рынка идет высвобождение сотрудников. Работодатели предлагают людям писать заявления на увольнение «по собственному желанию». Ситуация приобрела массовый характер. В центр занятости работники таких предприятий поступают, и не единично. Отмечу, что всех, кто высвобождается, быстро признают безработными и ставят на учет, граждан стараются не оставлять без поддержки»

Речь идет о сотнях людей. По сведениям регионального портала KOSTROMA. TODAY, подобные процессы происходят и на заводе SOKOLOV в Красном-на-Волге. 800 сотрудникам компании было предложено написать заявления по собственному желанию. На самом заводе информацию опровергают.

При этом письменных обращений по поводу нарушения прав в региональный департамент по труду и социальной защите населения практически не поступает.

«Ситуация массовая, а обращения единичные. Судя по всему, процесс идет преимущественно по соглашению сторон. Могу предположить, что работодатель каким-то образом договаривается с работниками. Видимо, внутренняя информация на предприятиях подсказывает людям, что им лучше договориться и встать на учет в центр занятости, чем не получить ничего. Возможно, эта договорённость выглядит следующим образом: «я тебе заплачу официальную часть зарплаты в виде 12 тысяч, и больше ничего, либо ты подписываешь заявление об увольнении по собственному желанию, и тогда я заплачу тебе все деньги на выходе». Возможно, поэтому люди и не обращаются. Откровенно говоря, мы не знаем, на каких условиях люди оформлены и каким образом там осуществляется оплата труда. Ювелирное производство — очень закрытый сектор экономики», — сказал Алексей Столяров.

Специалист пояснил, что к решению проблемы с увольнениями в ювелирном кластере области подключены органы правопорядка. Отметим, в Костромской области сосредоточены крупнейшие ювелирные производства страны — в регионе производится более половины всех ювелирных украшений России, работает более 1200 ювелирных компаний, отрасль дает рабочие места как минимум 20 тысячам человек.