Киев, , 11:27 — REGNUM Власти Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска выступают за введение комендантского часа. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 10 апреля в интервью журналисту Алесе Бацман.

«Это не является инициативой министерства здравоохранения или министерства внутренних дел. Мэры некоторых городов резко настроены на то, чтобы ещё больше ограничить количество общения между гражданами», — рассказал он.

Геращенко подчеркнул, что решения о введении комендантского часа в городах пока не принимались.

Напомним, в Черновицкой области зафиксированы 366 случаев коронавирусной инфекции, в Тернопольской — 196 случаев, в Ивано-Франковской — 254 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Украине подтверждены 2203 случая COVID-19, скончались 69 человек, 61 пациент выздоровел.

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