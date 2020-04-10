Иерусалим, , 11:19 — REGNUM Количество людей с подтверждённым диагнозом «коронавирус» в Израиле составило 10 095 человек. Об этом 10 апреля сообщает израильское министерство здравоохранения.

По данным министерства, за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 340 случаев заражения коронавирусом, что является минимальным показателем с начала апреля. Жертвами коронавируса за сутки стали 13 человек. Таким образом, в Израиле умерло уже 92 человека от последствий заражения коронавирусом.

По данным министерства, состояние 164 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое. Отмечается, что 1061 человек в Израиле выздоровел.

Ранее сообщалось, что проверку на коронавирус в Израиле 9 апреля должны пройти около трех тысяч человек.

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