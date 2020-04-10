Пермь, , 11:14 — REGNUM Федеральная лаборатория подтвердила четыре новых случая в Пермском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По данным минздрава Прикамья, все новые случаи — «контактные». В трех случаях заразившимися коронавирусом являются медработники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5, МСЧ № 133. Всех, кто контактировал с носителями инфекции, взяли под меднаблюдение.

На 10 апреля в регионе в общей сложности выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом. Их них в восьми случаях пациенты выздоровели, в трех — скончались. На домашнем карантине находятся 2207 человек. Ежедневно региональные лаборатории исследуют в среднем 660 тестов на коронавирус.

В Пермском крае действует режим обязательной самоизоляции. Как отмечает министерство территориальной безопасности, соблюдение режима может сократить темпы распространения коронавирусной инфекции почти вдвое.