Москва, , 11:17 — REGNUM Несоблюдение китайскими туристами режима изоляции стало поводом для высылки некоторых из них из Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в опубликованном 10 апреля интервью РИА Новости.

Он отметил, что наказание последовало для нескольких сотен туристов из КНР, несколько десятков были депортированы. Остальным стало понятно, что режим нужно соблюдать.

«Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону», — сказал Собянин.

Он добавил, что было решено проверять китайских граждан в транспорте. Начали проверять всех, это вызвало негативный резонанс, уточнил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин также заявил, что Москва находится у подножия пика заболеваемости, жителям города предстоит серьёзное испытание.

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