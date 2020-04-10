Вильнюс, , 11:11 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, как именно будет смягчаться режим карантина в стране. В интервью агентству BNS, опубликованному сегодня, 10 апреля, он рассказал об очерёдности смягчений. Конкретные решения будут приняты на заседании правительства 15 апреля.

Первый этап коснётся торговли и сектора услуг, в том числе и с возможностью вернуть работу уличных кафе. Следующий этап — возобновление работы школ и детских садов. «Это очень важно, поскольку часть людей сегодня находятся вне рынка труда, поскольку попросту присматривают за своими детками из-за простоя садиков», — сказал премьер.

После этого начнут разрешить массовые мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в настоящий момент диагностировано 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек скончались.