Нижний Новгород, , 11:11 — REGNUM По состоянию на 10:30 мск 10 апреля в Нижегородской области подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб России.

Всего в регионе с момента начала наблюдений выявлено 119 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области скончалась третья пациентка с коронавирусом. Женщине было 80 лет.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин, призывая граждан оставаться дома, в своем аккаунте в социальной сети накануне написал: «По вирусу все плохо. Он распространяется. Уже 125 на подозрении. Причём, пока все заражённые заразились ещё до того, как начали работать предприятия».