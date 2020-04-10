Вильнюс, , 11:11 — REGNUM По данным литовского минздрава, к 10 апреля в Литве количество заразившихся коронавирусной инфекцией составило 999 случаев, за сутки установлено новых 44 случая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В общей сложности скончались 17 человек. Среди заражённых 176 врачей, ещё более 1,2 тыс. находятся в карантине.

За сутки в Литве проведено свыше 3 тыс. проб, а всего с начала эпидемии — более 36 тыс. проб.

В Литве карантин продлится до 27 апреля. После 13 апреля власти обещают постепенное смягчение условий карантина.