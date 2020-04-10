Тбилиси, , 11:08 — REGNUM

За последние сутки в Грузии выявлено и подтверждено 16 новых случаев коронавируса, и по данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge, на 11:00 часов 10 апреля общее число инфицированных составляет 230 человек.

За минувшие сутки из больниц выписали еще двух пациентов, в результате чего общее число выздоровевших достигло 52 человек.

В графе «скончавшихся» по-прежнему фиксируется 3 летальных случая, хотя в клиниках имеются и тяжелые пациенты с острой формой двусторонней пневмонии, подключенные к аппаратам ИВЛ.

После выполнения очередных авиарейсов по доставке в Грузию граждан из-за рубежа зоны карантина пополнились новыми постояльцами, и вместо вчерашних 4722 человек здесь находятся уже 4908 граждан. С 408 до 430 возросло число пациентов в стационарах.

Напомним, что первый случай коронавируса в Грузии был официально выявлен 26 февраля. В стране действует режим чрезвычайного положения, всеобщий карантин и комендантский час. Режим ЧП должен закончиться 21 апреля, но в правительстве Грузии не исключают его продления на новый период. Пикового роста заболеваемости грузинские эпидемиологи ожидают к концу текущего месяца.