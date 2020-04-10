Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе 9 апреля выступил на Общественном телевидении с заявлением о соответствии отечественных защитных масок установленным требованиям.

«Эти маски были обследованы в Центре контроля заболеваний, мы дали рекомендации, они соответствующие контрольные тесты», — сказал Гамкрелидзе.

Он также рассказал, что в случае использования в быту эти маски подходят для многоразового применения. Их требуется стирать в горячей воде и гладить утюгом. В случае применения для медицинских целей маски допускается использовать только один раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в конце марта несколько пошивочных предприятий запустили производство масок. Они поступили в продажу в аптеках страны.

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