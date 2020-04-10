Краснодар, , 11:06 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 10 апреля. Как сообщается, четверо заражённых вернулись из ОАЭ, Турции и Германии, остальные заболели после контакта с уже заразившимися людьми.

Восемь случаев COVID-19 зафиксировано в Туапсе, пять — в Геленджике, три — в Сочи, два — в Кореновске, по одному в Краснодаре и Успенском районе. Среди заражённых трое несовершеннолетних — в возрасте пяти, 16 и 17 лет, самому старшему пациенту 73 года.

Всего по данным на 10 апреля на территории Краснодарского края коронавирусная инфекция подтвердилась у 125 человек. Три человека скончались в больницах Краснодара, Новороссийска и Лабинска. 25 пациентов уже выздоровели и выписаны.