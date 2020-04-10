Кигали, , 11:09 — REGNUM Суды Руанды начали проводить судебные процессы по видеосвязи в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Great Lakes.

Как отмечают журналисты, в Руанде проходит третья неделя общенационального карантина. В настоящее время в стране подтвердили 110 случаев заражения коронавирусом.

На время карантина суды были закрыты, однако преступников продолжали арестовывать и помещать в доследственные изоляторы.

Пресс-секретарь судов Руанды Харрисон Мутабази заявил журналистам, что они намерены сократить отставание в слушании дел.

По информации журналистов телерадиокомпании, в камере в столичном полицейском участке в Кигали подозреваемые сидели раздельно, в масках и в наручниках и ждали своей очереди перед экраном, чтобы предстать перед судьями. Когда наступает его очередь, подозреваемый освобождается от наручников и предстает перед экраном.

Мутабази сказал, что эта технология будет использоваться в других судах в Руанде во время карантина.

На прошлой неделе в прокуратуре Руанды начали выпускать лиц, подозреваемых в мелких преступлениях, чтобы избежать содержания в камерах слишком большого количества людей и сократить риск дальнейшего распространения коронавируса.