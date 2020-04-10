Липецк, 10 апреля 2020, 11:05 — REGNUM В Липецкой области 10 апреля подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.
Трое заразившихся контактировали с ранее заболевшими, ещё четыре человека прибыли из других регионов.
Всего в регионе подтверждено 46 случаев коронавируса. Девять человек уже вылечились и были выписаны из больницы, в ближайшие дни к выписке готовятся ещё несколько человек.
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