Джакарта, , 11:05 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии подтвердили, что индонезийский гражданин был депортирован из Южной Кореи за нарушение режима самоизоляции, сообщает Antara.

«Это правда, некоторые из наших граждан были депортированы правительством Южной Кореи за нарушение правил самоизоляции», — заявил глава департамента по защите граждан и юридических лиц МИД Индонезии Джуда Нуграха во время пресс-конференции в Джакарте.

Ранее правительство Индонезии призвало граждан страны ограничить поездки за границу и внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии сотрудничают как минимум с девятью странами, чтобы гарантировать бесперебойную поставку медицинского оборудования для борьбы с COVID-19.

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