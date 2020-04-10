Нальчик, , 11:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за сутки увеличилось на четыре человека число подтвержденных случаев коронавируса. Таким образом, всего в республике за все время наблюдения выявлено 27 граждан с положительными тестами.

По данным минздрава субъекта на 10 апреля, число госпитализированных жителей составило 18 человек. У пяти из них подтвержден COVID-19. Еще 20 человек находятся на домашней самоизоляции. Их состояние удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно, в легкой форме. Кроме того, имеются двое выздоровевших.

За весь период борьбы с коронавирусом в Кабардино-Балкарии проведено 4159 тестов, Число самоизолированных граждан составляет 1049 человек.

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