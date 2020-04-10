Йошкар-Ола, , 11:04 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 апреля 10:30 мск выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб России.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в республике увеличилось до 63.

Отметим, численность населения региона оценивается по состоянию на январь 2020 года более чем в 690 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Марий Эл скончалась 37-летняя женщина, у которой ранее было подтверждено заражение коронавирусом. Заболевание протекало в тяжелой форме, сопутствовали многие хронические болезни.