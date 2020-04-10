Кострома, 10 апреля 2020, 11:03 — REGNUM В Костромской области количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 15. Об этом 10 апреля 2020 года сообщает региональный оперативный штаб.
Положительный результат дали анализы еще трех жителей региона. Коронавирус диагностировали у женщины из Чухломы и двух костромичей, общавшихся с группой горожан, вернувшихся из поездки в Англию.
Все пациенты госпитализированы в окружную больницу Костромского округа №2. Состояние жительницы Чухломы врачи расценивают как «стабильное, средней тяжести».
Биопробы еще троих человек направлены для дальнейшего изучения в Москву.
Из 15 подтверждённых случаев коронавируса в регионе трипациента выздоровели, один — скончался. Излечиться от COVID-19 удалось трем подросткам, смерть вследствие коронавируса 2 апреля наступила у 70-летней женщины. Также 9 апреля инфекция подтвердилась у костромского врача-педиатра.