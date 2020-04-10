Кострома, , 11:03 — REGNUM В Костромской области количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 15. Об этом 10 апреля 2020 года сообщает региональный оперативный штаб.

Положительный результат дали анализы еще трех жителей региона. Коронавирус диагностировали у женщины из Чухломы и двух костромичей, общавшихся с группой горожан, вернувшихся из поездки в Англию.

Все пациенты госпитализированы в окружную больницу Костромского округа №2. Состояние жительницы Чухломы врачи расценивают как «стабильное, средней тяжести».

Биопробы еще троих человек направлены для дальнейшего изучения в Москву.

«Сегодня ночью выявлены подозрения на коронавирусную инфекцию, анализы направлены для перепроверки в Москву. Это два жителя Костромы и один житель Нерехты. Все случаи, если они будут подтверждены, будут завозными из Москвы. Один из этих граждан находится на ИВЛ. Сейчас мы видим динамику, которая говорит о том, что основная масса случаев заражения — привозные», — сказала заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.

Из 15 подтверждённых случаев коронавируса в регионе трипациента выздоровели, один — скончался. Излечиться от COVID-19 удалось трем подросткам, смерть вследствие коронавируса 2 апреля наступила у 70-летней женщины. Также 9 апреля инфекция подтвердилась у костромского врача-педиатра.