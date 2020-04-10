Москва, , 11:04 — REGNUM Время карантина и самоизоляции из-за коронавируса — это, конечно, сложный период, но бывали времена и посложнее, например, если вспомнить войну. Поэтому сейчас не самое плохое время, которое могло бы наступить. Надо позитивно к этому относиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения «Деловой России» в Великом Новгороде Юрий Весельев.

«Бизнес сейчас помогает простым гражданам пережить период карантина. Члены «Деловой России» совместно с «Единой Россией» решили среди предпринимателей собрать для школьников, обучающихся удаленно, бывшую в употреблении, но работающую технику — это компьютеры, системные блоки, ноутбуки.

В региональное минобразования была передана первая партия — порядка 40 компьютеров с мониторами. Это капля в море. Но мы планируем собрать ещё 200−400 единиц компьютерной техники для дистанционного обучения школьников.

Также руководитель сельхозкооператива «Новгородский аграрий», активист новгородской «Деловой России» Денис Павлюк предоставил городу для проведения дезинфекции улиц трактор с прицепным опрыскивателем. Он бесплатно провел санитарную обработку дезинфицирующим средством улиц города. За что ему низкий поклон.

Кроме того, собрали у фермеров овощей и передали в штаб, где для малоимущих граждан собирают продуктовые наборы, а затем их развозят.

Роль бизнеса в сложной ситуации очень важная для помощи простым гражданам и городу в целом, в этом нет никакого сомнения. Особенно важна помощь бизнеса, который продолжает работать и имеет возможность помочь.

Избытки и излишки всегда были. Даже в трудные времена для России однозначно находились те, у кого есть лишнее. Здесь вопрос морального побуждения бизнеса поделиться. Сейчас проблемы нет никакой, все понимают, что в непростой ситуации помогать надо», — высказал своё мнение эксперт.

Читайте также: Экономика выходит из карантина: предприятия начинают работу — все новости