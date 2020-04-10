Горно-Алтайск, , 11:27 — REGNUM В Горно-Алтайском государственном политехническом колледже имени М.З. Гнездилова сегодня, 10 апреля, состоялась передача партии из 100 пар бахил и 100 противочумных защитных костюмов для медиков республиканской больницы. Спецобмундирование было сшито в сжатые сроки активистами ОНФ и преподавателями в двух швейных цехах колледжа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила провизор республиканской больницы Елена Чиркова, при закупке противочумных костюмов медучреждение столкнулось с проблемой их отсутствия у поставщиков. Тогда было принято решение обратиться за помощью к профессиональным портным. На что от руководства и преподавателей колледжа получили положительный ответ.

«В столь сложный период, когда практически вся страна, да и мир в целом борется с опасной для жизни инфекцией, мы не могли остаться в стороне. Посильную лепту в интересах безопасности всех жителей республики и в первую очередь медицинских работников, которые оказались на передовой в борьбе с короновирусом, внес каждый из преподавателей нашего колледжа. Работала большая группа, весь наш коллектив. С поставленной задачей мы справились. Работу выполнили в короткий срок», — отметила член штаба ОНФ в Республике Алтай, директор Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова Елена Басаргина.

Главная медицинская сестра республиканской больницы Марина Брагина поблагодарили коллектив за оказанную помощь.

«Огромное спасибо всему коллективу колледжа. Вы просто чудесницы! Работа выполнена очень качественно. Внесенные профессионалами коррективы в пошив бахил создали дополнительные удобства в их использовании. Ваши изделия станут надежной защитой для медицинских работников подготовленного в столице республики инфекционного госпиталя», — сказала Марина Брагина.

На этом работа активистов ОНФ и преподавателей колледжа не заканчивается. К ним поступили новые заказы от лечебных учреждений республики на изготовление очередных партий противочумных костюмов и бахил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Республика Алтай остается едва ли не единственный российской территорией, где на сегодняшний день ещё не выявлено ни одного заразившегося коронавирусной инфекцией.

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