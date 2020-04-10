Москва, , 11:02 — REGNUM Коронавирус и связанные с ним новости остаются главной темой. В «Телеграме» помимо традиционных сообщений о развитии эпидемии рассказывали про младенцев, названных в честь коронавируса, про коронавирусные татуировки и молебны на воздушном шаре — тоже от эпидемии. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Мы уже рассказывали про амулеты, кисломолочные продукты и обереги от коронавируса, теперь к ним прибавились другие удивительные средства, например антивирусный хлеб с имбирем. Или особые бейджики, которые «дезинфицируют» воздух и очищают его от вредоносных микробов. Их весьма технологично продают в Москве, на мосту Багратион, в специальном автомате. «И ведь кто-то их покупает…» — удивляются «Московские новости».

Во время самоизоляции регионы стали выдавать пайки школьникам. Многие родители остались ими недовольны — ассортиментом, качеством, количеством провизии. В Воронежской области, по словам «Черноземца», предупредили такое развитие событий и решили выдать денежные компенсации за бесплатное горячее питание: единоразовая выплата составила 2 тысячи рублей. Остается неясным, почему так же не поступили в других местах.

Северо-Западный федеральный округ

Месяц назад интернет облетели фотографии из Венеции, где в каналы вернулись лебеди, дельфины и рыбы. А в Петербург по случаю самоизоляции горожан стали возвращаться бобры. «Питерская булка» рассказала, что одного бобра недавно засняли вечером на Смольной набережной. Бобр перебегал дорогу, и водители вежливо его пропускали.

Другая история из Петербурга связана с протестным искусством. Некий «художник» сшил «государственный флаг» из медицинских масок и вместе с ним попозировал перед фотокамерами. «Считается, что нам показали акцию, посвященную нехватке этих самых масок. К проблеме автор привлекает внимание оригинально, пустив на мусор под сотню единиц дефицитных защитных средств», — удивился «Ночной губернатор».

Приволжский федеральный округ

«Злой самаритянин» удивился другому факту: в приемной прокуратуры Самарской области рядом с правилами профилактики инфекции повесили молитву против коронавируса, точнее «Молитву во время эпидемии (современный перевод)». Листок висит возле окна обращений. «Силовики — люди сугубо информированные. Они точно знают, какие средства сегодня самые действенные. Храни вас Бог! Здоровья вам!» — иронизирует автор канала.

В Кунгуре Пермского края — схожая сенсация. Местный священник поднялся вверх на воздушном шаре и отслужил молебен от коронавируса. «Злободневно. Креативно. Безопасно. Кунгурский батюшка умудрился и всю территорию молитвой охватить, и сделать это «бесконтактным» способом, и Пермский край креативом прославил», — пишет «Пермский глобус».

В Уфе тем временем «резко активизировались ритуальщики» — так пишут «Новости Башкирии и Уфы». Похоронные службы здесь начали предлагать услугу онлайн-прощания с умершими. Учитывая режим самоизоляции, новинка может оказаться весьма востребованной.

«Интересная Пермь» поделилась более жизнеутверждающей новостью. При невозможности выйти на улицу и посетить спортзал спортсмены вынуждены тренироваться дома. Некоторые часами бегают по комнатам. «Бегать нужно босиком. Можно начинать с километра (это примерно 10−11 минут), а сто километров — это девять часов бега», — сообщает нормативы автор канала.

Уральский федеральный округ

На Урале пропала семья с тремя детьми. Полиция отыскала исчезнувших в лесу. Оказалось, семья решила спрятаться там от коронавируса. После медосмотра у одного ребенка нашли клеща. Детей передали в центр социальной помощи, сообщает ItsMyCity.

В Свердловской области вовсю обсуждают фотографию врача из села Патруши. Доктор заснят рядом с шикарным ретроавтомобилем. Все думали, что машину врачу передал неравнодушный селянин для поездок к больным, но нет. Машину выдали только для колоритной фотографии, поездить в ней не удалось. «А ведь так все красиво начиналось!» — сетует «Екатеринбург №1».

Сибирский федеральный округ

В Иркутске крупный супермаркет столкнулся с необычной проблемой: в один день пропали все одноразовые перчатки, которые в изобилии были разложены по супермаркету для покупателей. По версии продавцов, перчатки забрали себе пенсионеры, для которых в супермаркете выделены утренние часы. Об этом рассказывает «Бабр. Дальше некуда».

»Сейчас | Архангельск» узнал, что в Новокузнецке Кемеровской области новорожденного назвали Ковидом — в честь коронавируса (COVID-19). Родители младенца полагают, что это имя звучное, сильное и к тому же оригинальное. «Коронавирус уже покорил полмира, закрыл границы… Пусть он будет такой же крутой», — пояснил отец ребенка.

Еще одно странное событие случилось в Омске, где девушка сделала на плече готичную татуировку со странным существом в медицинской маске, надписью COVID-19 и бранным словом на английском. «В период самоизоляции каждый сам решает, куда девать умище», — прокомментировал новость «Сибирский панк».

Южный федеральный округ

«Кубанская телега» обратила внимание, что кроме медиков сейчас наступила горячая пора для судей. В суды Краснодарского края только за полторы недели поступило более тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции. Автор канала надеется, что сознательности и терпения у жителей прибавится, равно как и человечности со стороны блюстителей порядка.

В Краснодаре даже едва не оштрафовали самого члена мобильной группы по контролю за соблюдением карантина: он пошел выявлять нарушителей карантина, не успев получить спецпропуск. В итоге все же разобрались. Как пишет «Типичный Краснодар», суд все же прекратил административное дело о нарушении.

«Сталингумрак» посвятил заметку злободневной теме продажи масок и антисептиков спекулянтами. Соответствующие коммерческие предложения теперь массово рассылаются через мессенджеры. Стоимость антисептиков начинается от 200 рублей за 100 мл, масок — от 90 рублей. «Оплата картой, доставка до подъезда. Полагаем, что следующий шаг — закладки антисептиков и масок».

Северо-Кавказский федеральный округ

Другой курьезный случай самоизоляции. Молодая пара из села Александровского на Ставрополье спряталась от коронавируса в бункере, видимо, полагая, что «отчаянные времена требуют отчаянных мер». Там супруги живут уже месяц в компании кровати, микроволновки и самовара. В дом они ходят только принять душ, а в магазин за продуктами — раз в месяц. По словам мужчины, которые передает «Большой ставропольский канал», в бункерной жизни есть своя романтика — романтика фильмов про апокалипсис.

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» тем временем решила подсчитать, сколько внимания уделяют журналисты коронавирусу. Оказалось, главная тема месяца (если не года) совершенно «заразила» магаданские СМИ. «Итог неутешителен — 60,7% публикаций региональных СМИ содержат упоминания о пресловутом вирусе», — пишет канал.

Остается надеяться, что тема коронавируса будет все же постепенно снижаться, а не нарастать. Следите за этим вместе с нами. И не болейте.